‘Notícia No Seu Tempo’: Capitais começam a paralisar vacinação e cobram o governo

A falta de imunizantes contra a covid-19 está fazendo com que capitais e diversas outras cidades do País suspendam a vacinação menos de um mês após o início da campanha. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) cobrou do governo federal um cronograma de abastecimento e de metas de vacinação para cada faixa de público. O Ministério da Saúde recebeu, no total, 10,7 milhões de doses de vacinas, sendo 8,7 milhões da CoronaVac e 2 milhões do imunizante Oxford/AstraZeneca. Pressionada, a pasta formalizou ontem a compra de 54 milhões de doses da CoronaVac.

E mais:

Metrópole: Araraquara tem colapso na saúde mesmo com lockdown

Política: Base na Câmara quer limitar atos da oposição

Economia: Economistas apontam risco de recessão

Internacional: Índia reduz casos e intriga cientistas

Esportes: Crespo chega e estranha o ‘assédio’

Na Quarentena: A história de Billie Holiday em cores