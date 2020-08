‘Notícia No Seu Tempo’: capital tem 10 mil mortes, Copom reduz Selic para 2% ao ano e explosão atingiu quase metade de Beirute

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (06), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, a cidade de São Paulo chegou ontem à marca de 10 mil mortes por covid-19. As 10.055 vítimas da doença representam 41,7% do total de óbitos no Estado. O número é maior do que o total de mortos em países como Chile, Argentina, Alemanha e África do Sul. No caderno Economia, em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária do BC reduziu a taxa básica de juros da economia de 2,25% para 2%, o piso da série histórica, iniciada em 1996. Já em Internacional, no dia seguinte à explosão que devastou quase metade de Beirute, as equipes de resgate reviraram escombros em busca de vítimas. O número oficial era de 135 mortos, mas havia dezenas de desaparecidos e cerca de 5 mil feridos. A quantidade de desabrigados chega a 300 mil.