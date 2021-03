‘Notícia No Seu Tempo’: Cármen Lúcia muda voto e STF julga Moro parcial em caso de Lula

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (24/03/21):

A Segunda Turma do STF decidiu, por 3 votos a 2, que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação do triplex do Guarujá, impondo à Lava Jato uma de suas maiores derrotas. O placar do julgamento sofreu uma reviravolta, com a alteração do entendimento da ministra Cármen Lúcia. Ela mudou o voto dado em dezembro de 2018, quando a discussão foi iniciada. Com a decisão, a ação do triplex agora terá de voltar à estaca zero e as condenações de Lula no caso serão anuladas.

E mais:

Política: Marco Aurélio mantém toque de recolher de governadores

Economia: Seguro-desemprego deixa de ser opção para pagar cortes de salário e jornada

Metrópole: País registra 3.158 mortes em 24h

Internacional: Viajante do Brasil pagará para ficar isolado no Chile

Esportes: FPF equipa 10 UTIs em Volta Redonda

Na Quarentena: Miá Mello estreia na National Geographic