‘Notícia No Seu Tempo’: STF manda apurar declarações de Moro contra Bolsonaro, ‘Estado’ ganha o direito de obter testes do presidente e Manaus pede socorro

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (28), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou na noite de ontem a abertura de inquérito para investigar as declarações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão do decano do STF atende ao pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras. Ainda em Política, o Estado ganhou na Justiça Federal o direito de obter os resultados dos testes feitos por Jair Bolsonaro para identificar ou não infecção pelo novo coronavírus. Por decisão da juíza Ana Lúcia Petri Betto, a União terá 48 horas para fornecer “os laudos de todos os exames”. No caderno Metrópole, trabalhadores do setor de saúde homenageiam colegas mortos pela covid-19 e pedem equipamentos de proteção em Manaus (AM). A cidade teme um colapso funerário. Com média de 130 mortos por dia, autoridades pedem com urgência ao governo federal 2 mil caixões para não ter de enterrar vítimas da doença em sacos plásticos.