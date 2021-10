‘Notícia No Seu Tempo’: Caso Prevent Senior expõe controle precário sobre planos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (04/10/21):

O escândalo da Prevent Senior traz à luz o precário controle sobre os planos de saúde no País e também a vulnerabilidade de seus clientes diante de condutas médicas. Desde o início da pandemia, era de conhecimento público o uso pela empresa do chamado “kit covid”, comprovadamente ineficaz contra a doença. Mesmo assim, a Prevent foi apontada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), entidade que regula o setor, como uma das quatro “experiências exitosas” no combate à pandemia. Agora, diante das revelações na CPI da Covid, entidades de defesa do consumidor e especialistas em saúde esperam que a empresa seja punida, mas temem pela assistência aos mais de 500 mil clientes em todo o País. Quatro organizações da sociedade civil pedem intervenção da ANS na Prevent.

E mais:

Economia: Setor de eventos prevê retomada total em 2022

Política: Agro busca terceira via para evitar volta do PT

Metrópole: Saúde nega certificado para ‘mix de vacina’

Internacional: Líderes mundiais são acusados de esconder milhões em paraísos fiscais