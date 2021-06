‘Notícia No Seu Tempo’: CBF afasta presidente depois de denúncia de assédio sexual

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (07/06/21):

A Comissão de Ética da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou ontem Rogério Caboclo da presidência da entidade por 30 dias, em consequência da denúncia de assédio moral e sexual feita contra ele por uma funcionária. O prazo pode ser prorrogado. O coronel Antônio Nunes, vice-presidente mais velho da entidade, assumirá o cargo.

E mais:

Política: PF cita acesso no Planalto a contas sem identidade

Metrópole: Manaus tem onda de ataques do crime organizado

Economia: Tecnologia antiviral deve sobreviver à covid

Internacional: Candidatos no Peru pedem calma e respeito pelo resultado do 2º turno