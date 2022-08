‘Notícia No Seu Tempo’: Cenário se mantém após início da campanha na TV, aponta pesquisa

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (30/08/22):

Os primeiros dias da propaganda no rádio e na TV e as sabatinas dos candidatos no Jornal Nacional, da Rede Globo, não alteraram o cenário eleitoral, de acordo com pesquisa do Ipec (ex-Ibope) divulgada ontem. Com 44% das intenções de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 32%. Ciro Gomes (PDT) aparece com 7% e Simone Tebet (MDB), com 3%.

E mais:

Política: Moraes cita ‘organização criminosa’ ao autorizar buscas contra empresários

Economia: Equipe de Lula acena com reajuste gradual de salários para servidores

Metrópole: Senado aprova projeto que obriga plano a cobrir tratamento fora do rol da ANS

Internacional: Ucrânia inicia ofensiva para retomar territórios ocupados pela Rússia