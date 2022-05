‘Notícia No Seu Tempo’: Centrão se mobiliza por projeto de R$ 100 bi de interesse do ‘rei do gás’

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (10/05/22):

Depois de pelo menos dez tentativas frustradas desde 2015, a construção de uma rede de gasodutos no Brasil, projeto de R$ 100 bilhões que seria bancado pela União, pode ser aprovada com a mobilização do Centrão no Congresso, informa André Borges. O Brasduto – apelidado nos meios políticos de “Centrãoduto” – viabilizaria projetos do empresário Carlos Suarez e seus sócios, hoje os únicos autorizados a distribuir gás em 8 Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Suarez, o “S” da empreiteira OAS antes de virar o “rei do gás”, tem autorizações para construir os gasodutos, mas não dispõe dos recursos.

E mais:

Economia: Petrobras reajusta diesel; governo pode elevar subsídio a combustível

Política: PT oferece apoio ao PDT nos Estados para minar Ciro

Internacional: Em discurso, Putin defende invasão da Ucrânia, mas evita ampliar tensões

Metrópole: SP investiga casos suspeitos de hepatite; 2 crianças estão internadas

Esportes: Bloco de 23 clubes pede mudança na divisão do dinheiro para aderir à liga