‘Notícia No Seu Tempo’: Cerco russo na Ucrânia produz êxodo mais rápido do século

A invasão da Ucrânia pela Rússia já provocou a fuga de mais de 1 milhão de ucranianos para países vizinhos em uma semana, mais da metade para a Polônia. É o êxodo mais rápido do século, avaliou ontem a Agência da ONU para Refugiados (Acnur). A estimativa mais conservadora é que esse número possa superar 4 milhões de pessoas deslocadas se a guerra continuar, o que equivale a 10% dos 44 milhões de habitantes da Ucrânia. A diáspora pode se tornar a pior crise de deslocamentos em um século na Europa, com movimento acima do registrado na Síria, no Oriente Médio e em países do norte da África. Na guerra civil síria, em 2015, cerca de 1,3 milhão de pessoas pediram asilo na Europa.

E mais:

Economia: Brasil atrai investidores após conflito; dólar cai e Bolsa sobe

Política: Fundo eleitoral supera orçamento de 99,8% dos municípios

Metrópole: SP pode flexibilizar uso de máscara

Esportes: Brasileirão terá recorde de treinadoras no comando

Caderno 2: ’Darwin’, exposição com jogos lúdicos