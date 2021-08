‘Notícia No Seu Tempo’: CGU vê risco extremo de sobrepreço no ‘tratoraço’

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (09/08/21):

A Controladoria-Geral da União (CGU) identificou “risco extremo de sobrepreço” em convênios do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para compra de tratores e equipamentos agrícolas com recursos do chamado orçamento secreto. A auditoria foi feita a partir de uma reportagem do Estadão, que revelou o esquema montado no governo Jair Bolsonaro.

E mais:

Economia: Bolsa de Valores atrai empresas fora do eixo Rio-SP

Metrópole: População de áreas invadidas dobra em Ilhabela

Internacional: Taleban ocupa 3 capitais regionais no Afeganistão

Esportes: França promete edição dos Jogos Olímpicos sustentáveis