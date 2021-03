‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Chega de frescura e mimimi’, diz Bolsonaro sobre pandemia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (05/03/21):

No dia em que o País bateu um recorde na média móvel de mortes que leva em consideração os últimos sete dias, com 1.361 óbitos em razão da covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia. Bolsonaro criticou as medidas de restrições impostas por governadores e prefeitos para tentar conter o agravamento da crise sanitária.

E mais:

Política: Núcleo do MP que denunciou ‘rachadinhas’ no Rio é encerrado

Economia: PEC do auxílio abre brecha para blindar verbas de militares

Metrópole: País pode virar ‘celeiro’ do vírus com avanço de novas variantes

Internacional: Papa inicia visita inédita ao Iraque

Esportes: Futebol se divide sobre parar de novo

Na Quarentena: Eddie Murphy fala sobre continuação de filme