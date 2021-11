‘Notícia No Seu Tempo’: China alça Xi ao status de Mao e abre caminho para novos mandatos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (12/11/21):

O Comitê Central do Partido Comunista chinês elevou o presidente Xi Jinping ao panteão dos heróis, ao lado de Mao Tsé-tung, fundador da República Popular da China, e de Deng Xiaoping, o pai das reformas econômicas que tornaram o país a segunda maior economia do planeta. Aos 68 anos, Xi ganha carta branca para governar e tem caminho aberto para que seu mandato seja estendido indefinidamente. A “resolução histórica” é a terceira aprovada pelo PC em seus 100 anos. Ela afirma que, sob o comando de Xi, a China teve “conquistas e passou por uma transformação histórica”.

E mais:

Política: Procuradoria-geral age para limitar poderes das Defensorias Públicas

Economia: Governo prorroga desoneração da folha de pagamento por 2 anos

Metrópole: Acordo sobre regras do mercado de carbono está perto de ser fechado

Esportes: Lewis Hamilton, talento também nos projetos sociais

Caderno 2: Aos 79 anos, Gilberto Gil é eleito para a ABL.