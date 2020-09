‘Notícia No Seu Tempo’: Cidade de SP decide pela retomada de aulas ainda em 2020, Virada Sustentável ganha projeção e Europa cobra ação ambiental e ameaça parar importações

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (17), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Metrópole, o prefeito Bruno Covas (PSDB) deve anunciar hoje que as escolas de São Paulo retomarão as aulas presenciais ainda este ano. As atividades extracurriculares poderão iniciar em 7 de outubro. A volta às aulas, de fato, deve ocorrer no início de novembro. Ainda em Metrópole, intervenções artísticas em prédios de São Paulo marcaram o primeiro dia da Virada Sustentável, que completa 10 anos. Já em Economia, oito países europeus cobram do governo brasileiro “ações reais imediatas” contra o desmatamento e ameaçam interromper investimentos e compras de produtos. Carta enviada ao vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia, é assinada por Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Noruega, Holanda, Reino Unido e Bélgica.