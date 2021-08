‘Notícia No Seu Tempo’: Cidades implantam rodízio de água; consumo de energia sobe

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (13/08/21):

A falta de chuvas que deixou os reservatórios com níveis críticos e põe em risco o abastecimento de energia elétrica no País também faz com que pelo menos 53 cidades de cinco Estados racionem a distribuição de água. Na lista de cidades com rodízio no abastecimento, aparecem grandes centros urbanos, como Curitiba. As bacias dos Rios Grande, Paraná, Paranapanema e Paraguai – que banham SP, PR, MG, MT e MS – estão sob os efeitos da estiagem severa. No período chuvoso de setembro de 2020 a março de 2021, o Brasil teve a menor entrada de água nos reservatórios em 9 décadas, mas o consumo de energia vai na direção contrária e já supera o nível pré-pandemia.

E mais:

Política: Governo pagou R$ 1 bi antes da sessão do voto impresso

Metrópole: Ensino superior exigirá vacinação para o retorno

Internacional: Chavismo e oposição retomam diálogo sobre sanções e eleições na Venezuela

Na Quarentena: A morte de Tarcísio Meira