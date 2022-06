‘Notícia No Seu Tempo’: Cidades pobres e sem infraestrutura gastam milhões com shows

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (06/06/22):

Sem oferecer serviços essenciais, como energia elétrica, saneamento e posto de saúde, pequenas cidades desembolsaram milhões de reais em shows, a maioria de sertanejos, neste ano eleitoral. Deputados e senadores enviam recursos diretamente às prefeituras, que fazem uso sem prestar contas. Levantamento do Estadão mostra gastos de mais de R$ 14,5 milhões com artistas em 48 cidades com até 50 mil habitantes. Para Marcos Mendes, do Insper, são “gastos de baixa eficiência, baixa qualidade e questionável prioridade”.

E mais:

Política: Federações dão sobrevida a 5 siglas ameaçadas

Economia: Fintechs ‘gringas’ vêm para o Brasil disputar terreno com o Nubank

Metrópole: Droga das baladas e dos golpes, cresce uso da ketamina

Internacional: Rússia volta a atacar Kiev e faz novas ameaças caso Ucrânia receba armas

Esportes: Nadal vence Roland Garros pela 14ª vez

