‘Notícia No Seu Tempo’: Coalizão a favor de reformas quer do futuro Congresso foco no setor público

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (11/08/22):

Criada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), a coalizão Unidos Pelo Brasil, que reúne pesquisadores e entidades do setor produtivo, lança hoje uma série de pautas consideradas prioritárias para o País, com foco na modernização do setor público, sustentabilidade ambiental, crescimento econômico e justiça social. O grupo selecionou 14 projetos de lei já em tramitação que, em sua avaliação, merecem atenção do Legislativo na próxima gestão.

E mais:

Política: Ministros do STF decidem elevar os próprios salários em 18%

Economia: Guedes ataca a França, maior empregador estrangeiro no País

Metrópole: Filha é acusada de golpe de R$ 720 mi contra a mãe com roubo de quadros

Internacional: China fala em anexar Taiwan à força e mantém pressão militar

Caderno 2: Djavan volta com ‘uma ode ao amor e à esperança’