‘Notícia No Seu Tempo’: Com 100 milhões totalmente vacinados, Brasil supera EUA

Nove meses depois do início da campanha de imunização, o Brasil atingiu ontem a marca de 100 milhões de habitantes totalmente vacinados contra a covid-19. Ao todo, 149.950.990 pessoas (70,29%) iniciaram o esquema vacinal contra a doença. Esse desempenho é atribuído por especialistas a um Programa Nacional de Imunizações que é referência internacional e a uma tradição de vacinação já consolidada entre os brasileiros. Hoje, o Brasil supera a Alemanha e os EUA no porcentual de pessoas que receberam pelo menos uma dose. A pressão exercida pela CPI da Covid e pelos meios de comunicação é outro ponto citado como incentivador da vacinação.

Política: Liberação do jogo opõe Centrão a evangélicos

Economia: Auxílio Brasil não sai e cresce pressão por mais ajuda emergencial

Internacional: Com flechas, homem mata cinco na Noruega

Esportes: São Paulo demite Crespo e recontrata Ceni