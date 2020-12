‘Notícia No Seu Tempo’: com alta de infecções,festas de ano-novo viram briga na Justiça, Ministério da Saúde compra menos de 3% de seringas necessárias e demissão de médico gera atritos para Fux no STF

Por Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (30), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, prefeituras de cidades turísticas e organizadores de eventos estão travando batalhas na Justiça para conseguir liberar megafestas de réveillon por todo o País. Eles afirmam seguir protocolos de segurança, e alguns até pedem exame recente de covid-19, mas as medidas são consideradas inócuas por especialistas. Também em Metrópole, o Ministério da Saúde garantiu compra de 7,9 milhões de seringas e agulhas para vacinação em pregão realizado ontem. Isso corresponde a apenas 2,4% das 331 milhões de unidades que a pasta pretendia arrematar. No caderno Política, a exoneração do médico Marco Polo Freitas, após pedido ao Butantã e à Fiocruz para reservarem 7 mil doses de vacina contra coronavírus para imunizar ministros, servidores e colaboradores, causou nova crise no STF. Presidente da Corte, Luiz Fux foi alvo de críticas de colegas por ter retirado Freitas do cargo de secretário de Serviços Integrados de Saúde.