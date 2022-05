‘Notícia No Seu Tempo’: Com alta de insumos, safra será a mais cara da história

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (30/05/22):

A forte pressão de custos dos insumos deve levar os agricultores do País a plantar neste ano a safra mais cara da história. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), o gasto médio para produção de um hectare deve crescer quase 50% para a soja e o milho em relação à última safra. Entre os fatores apontados para o salto nos custos, destacam-se a guerra na Ucrânia, grande fornecedor de adubo para o Brasil, e a crise energética e logística da China, onde estão as fábricas de defensivos, além da alta do diesel.

E mais:

Política: Média Estadão Dados aponta Lula 16 pontos à frente de Bolsonaro

Metrópole: Número de mortos nas chuvas de Pernambuco chega a 84

Internacional: Direita radical surpreende e vai disputar 2º turno na Colômbia

Caderno 2: Fagner e Renato Teixeira lançam disco cheio de histórias