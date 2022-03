‘Notícia No Seu Tempo’: Com anulações em série, alvos da Lava Jato devem voltar às urnas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (21/03/22):

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deverá ser o único alvo da Lava Jato a participar das eleições de outubro. Com a onda de anulações de sentenças e provas da operação, além da revisão da prisão após condenação em 2ª instância, políticos investigados por corrupção veem uma janela para voltar às urnas.

E mais:

Política: Alexandre de Moraes revoga suspensão do Telegram

Internacional: Turquia diz que acordo entre Ucrânia e Rússia está próximo

Economia: Guerra acelera reajustes de preços dos alimentos

Metrópole: Um novo parque em São Paulo até 2024