Notícia No Seu Tempo’: Com Biden, EUA vão apoiar suspensão de patentes de vacina

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (06/05/21):

O governo de Joe Biden decidiu apoiar a suspensão de direitos de propriedade intelectual sobre vacinas contra covid-19. A proposta foi feita por Índia e África do Sul na Organização Mundial do Comércio (OMC). O objetivo da medida é ajudar países atrasados na imunização.

Política: Apoio a Bolsonaro nas redes sociais sofre abalo

Economia: Selic vai a 3,50%, na 2ª alta da taxa neste ano

Metrópole: Governo de SP amplia leque de vacinados; professor trava

Esportes: Brasil faz história nos Saltos Ornamentais