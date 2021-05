‘Notícia No Seu Tempo’: Com Bolsonaro, Codevasf incha e vira estatal do Centrão

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (10/05/21):

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) foi expandida na gestão Bolsonaro, loteada pelo Centrão e vai aplicar cerca de um terço dos R$ 3 bilhões do orçamento secreto para emendas parlamentares. Ontem, o Estadão informou que parte dos recursos das emendas vai para a compra de tratores e equipamentos agrícolas com preços superfaturados.

E mais:

Metrópole: Fiocruz produz apenas uma em cada 6,5 doses

Economia: Crise causada pela covid desorganiza economia

Internacional: Hungria impõe controle sobre universidades

Na Quarentena: Lina Bo Bardi ganha duas biografias