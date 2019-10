´Notícia No Seu Tempo´: com câncer, Bruno Covas continua no cargo, o pacote de reformas de Paulo Guedes e o impacto no Mercosul com a vitória de Alberto Fernández

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (29), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, informações sobre o estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), diagnosticado com câncer no estômago, com metástase no fígado e em linfonodos da região abdominal. Aos 39 anos, ele terá de passar por quimioterapia e não se afastará do cargo durante o tratamento. Em Economia, destaque para o pacote de reformas para tentar sanear as contas públicas, que será entregue nesta semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A expectativa da equipe econômica é que o projeto (dividido em cinco eixos) consiga uma economia de R$ 27 bilhões. No caderno Internacional, o antagonismo político entre Jair Bolsonaro e o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, que deve afetar o atual modelo do Mercosul, na avaliação de diplomatas e especialistas dos dois países.