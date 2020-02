‘Notícia No Seu Tempo’: com general na Casa Civil, Planalto pode ter só militares, dólar alcança maior cotação e Guedes acha positivo e ‘Dilili em Paris’

*Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (13), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro convidou o chefe do Estado-Maior do Exército, general Walter Braga Netto, para ser ministro-chefe da Casa Civil. Onyx Lorenzoni deve ir para o Ministério da Cidadania, na vaga de Osmar Terra. A pasta da Cidadania cuida do Bolsa Família. Deputado licenciado, Terra poderá retornar à Câmara ou assumir uma embaixada. Com a mudança na Casa Civil, o Palácio do Planalto passará a ter militares em todas as principais funções. Em Economia, o dólar fechou o dia a R$ 4,35, maior valor nominal da história. Após o fim do pregão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que uma taxa de câmbio mais alta é “boa para todo mundo” e o dólar mais barato estava prejudicando as exportações. Já no Caderno 2, estreia animação do francês Michel Ocelot, ‘Dilili em Paris’, que se passa na Belle Époque.

