‘Notícia No Seu Tempo’: Com inflação, arrecadação dos Estados cresce R$ 45 bi

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (12/07/21):

Nos cinco primeiros meses do ano, a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelos Estados superou em R$ 45,1 bilhões o resultado obtido no mesmo período de 2019, antes da pandemia. Com os preços em alta, os Estados arrecadam mais porque o ICMS é cobrado a partir de uma base de cálculo maior. Os dados – reunidos a pedido do Estadão pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas – refletem o boom internacional de alta das commodities (produtos básicos).

E mais:

Política: CPI avança em compras suspeitas de vacinas

Metrópole: SP antecipa calendário e deve vacinar adolescentes a partir de agosto

Internacional: Protestos se espalham por cidades de Cuba

Economia: Turismo espacial é realidade

Esportes: Nos pênaltis, Itália acaba com sonho da Inglaterra