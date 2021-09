‘Notícia No Seu Tempo’: Com inflação, preço de um mesmo item varia mais de 500%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (30/09/21):

A inflação em alta no País trouxe uma preocupação a mais para o consumidor: a grande diferença de preços de um mesmo produto vendido em estabelecimentos distintos. Levantamento de 15 itens de consumo básico feito pelo economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fábio Bentes, a pedido do Estadão, mostra uma diferença de até 578% no preço do creme dental. A partir do estudo da CNC, a reportagem calculou qual seria o custo de uma cesta com seis itens pelo maior e pelo menor preço. A compra com base nos valores mais altos custaria R$ 428,98 e a com preços menores, R$ 204,92.

E mais:

Política: Senado aprova lei que torna mais difícil punir políticos

Metrópole: Radiofármacos têm importação liberada

Internacional: Crise britânica já força militar a guiar carreta

Esportes: Caboclo tem suspensão confirmada