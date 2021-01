‘Notícia No Seu Tempo’: com número limitado de doses, prefeitos disputam vacinas, Bolsonaro tem menos apoio na Câmara que antecessores e curso técnico cresce com desemprego e pandemia

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (25), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, a chegada ao País da vacina contra a covid trouxe também conflitos entre municípios, questionamentos sobre os critérios de prioridade e acusações de favorecimento. Prefeitos reclamam das quantidades recebidas e de discrepâncias em relação a cidades vizinhas. No caderno Política, mesmo com o apoio do Centrão, Jair Bolsonaro teve a adesão de 72,5% da Câmara nos dois primeiros anos de mandato, número inferior ao de seus antecessores, segundo levantamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Já em Economia, rápidos e relativamente baratos, ensinos técnico e profissionalizante, além de cursos livres, têm registrado aumento de procura na pandemia. Em geral, os interessados são jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores à procura de recolocação.