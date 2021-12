‘Notícia No Seu Tempo’: Com o agro em baixa, PIB cai e Brasil entra em recessão técnica

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (03/12/21):

A falta de chuva no campo, com quebra de safras, e a indústria afetada por gargalos nas cadeias de produção prevaleceram sobre os efeitos positivos da vacinação contra covid-19. Com isso, a economia brasileira ficou estagnada no 3.º trimestre do ano, informou o IBGE. O Produto Interno Bruto (PIB) do País registrou queda de 0,1%, após ter recuado 0,4% no trimestre anterior, levando o Brasil a uma “recessão técnica” – caracterizada por dois trimestres seguidos de retração do PIB. A vacinação em massa contribuiu para que o setor de serviços e o consumo das famílias crescessem no trimestre.

E mais:

Economia: PEC dos Precatórios passa e viabiliza Auxílio Brasil de R$ 400

Política: Gestão Bolsonaro já mudou pelo menos 20 nomes no comando da PF

Internacional: EUA e México retomam política migratória do governo Trump

Metrópole: São Paulo aposta na magia das vilas de Natal