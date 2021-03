‘Notícia No Seu Tempo’: Com recorde de 1,8 mil mortes em 24h, Brasil compra doses de vacina da Pfizer

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (04/03/21):

Pelo quinto dia seguido, o País registrou ontem um recorde de mortes por covid-19 em 24 horas, com 1.840 óbitos. Com o agravamento da crise sanitária, o Ministério da Saúde diz ter acertado a compra de 99 milhões de doses da vacina da Pfizer e negocia a aquisição do imunizante da Janssen, após rejeitar durante meses propostas das duas empresas.

E mais:

Política: Rever improbidade pode favorecer 1/3 de comissão

Economia: PIB cai 4,1% em 2020; País deixa grupo de 10 maiores economias

Metrópole: Fase vermelha em SP vai até 19 de março

Internacional: Militares matam 38 em protestos em Mianmar

Esportes: Japão estuda fazer Olimpíada sem torcedor estrangeiro

Na Quarentena: Exercícios moderados e eficazes