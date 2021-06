‘Notícia No Seu Tempo’: Com risco de apagão, agência quer dobrar taxa sobre energia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (29/06/21):

Com a crise hídrica e a utilização de usinas térmicas para evitar um apagão, a área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) calcula que a taxa referente à bandeira vermelha nível dois na conta de luz do consumidor brasileiro deve subir dos atuais R$ 6,24 para cerca de R$ 12,00 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. O entendimento é de que o setor elétrico passa por um momento nunca visto em nove décadas e será necessário fazer frente aos custos elevados de operação das usinas térmicas.

E mais:

Política: Orçamento secreto incluiu Defesa, Justiça e Agricultura

Metrópole: Polícia dispara 125 vezes e mata Lázaro em GO

Internacional: Avanço da variante Delta leva a novas restrições em todo o mundo