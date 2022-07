‘Notícia No Seu Tempo’: Com risco fiscal em alta, título do Tesouro já paga juro real de 6%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (06/07/22):

O mercado financeiro está exigindo juros mais altos para adquirir títulos de longo prazo do governo. As taxas atingiram o maior nível da gestão de Jair Bolsonaro e refletem o temor de descontrole fiscal após medidas como a “PEC Kamikaze”, que fura o teto de gastos. Ontem, o Tesouro Nacional aceitou pagar juros de 6,17% para vender seus papéis atrelados ao IPCA, as NTN-Bs, com vencimento em 40 anos, o mais longo da dívida pública doméstica.

E mais:

Política: Possibilidade de CPI do MEC perde força; oposição fala em ir ao STF

Economia: Caixa cria canal para mulheres denunciarem abuso à nova presidente

Metrópole: Construção civil se destaca na geração de empregos

Internacional: El Salvador aposta no bitcoin e sonho derrete com a criptomoeda

Caderno 2: Amor é a salvação no novo ‘Thor’