‘Notícia No Seu Tempo’: Com UTIs lotadas, secretários de Saúde defendem lockdown

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (02/03/21):

Pelo menos 18 dos 26 Estados estão com mais de 80% dos leitos de UTI destinados ao tratamento da covid-19 ocupados, segundo o Observatório Fiocruz Covid-19. Com a iminência de um colapso do sistema de saúde do País, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) quer a adoção imediata de lockdown em regiões com mais de 85% das vagas de UTI ocupadas e um toque de recolher nacional, que iria das 20 às 6 horas em todo o território nacional, incluindo fins de semana.

E mais:

Política: Congresso quer mais R$ 18 bilhões para emendas

Economia: Governo deve aumentar taxa de bancos para isentar diesel

Metrópole: Cepa de Manaus tem maior carga viral, dizem estudos

Internacional: Variante brasileira vira dor de cabeça para britânicos

Esportes: Público só volta após a vacinação

Na Quarentena: Os 90 anos de Ruth Rocha