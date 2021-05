‘Notícia No Seu Tempo’: Com UTIs mais cheias, País vê recrudescimento da pandemia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (26/05/21):

O aumento de notificações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e da taxa de ocupação de leitos de UTI aponta para um recrudescimento da covid-19 no País. A média de novos diagnósticos diários está acima dos 65 mil, um acréscimo de 8% em relação ao registrado há 14 dias.

E mais:

Política: Planalto passa ao Congresso maior poder no Orçamento

Economia: Presidente da Previ renuncia ao cargo

Internacional: EUA prometem ajuda a Gaza e reabertura de consulado em Jerusalém

Na Quarentena: Estigmatizada como ‘louca’, Sinead O’Connor dá sua versão dos fatos em livro de memórias