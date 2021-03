‘Notícia No Seu Tempo’: Comando das Forças Armadas é demitido por ordem de Bolsonaro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (31/03/21):

Um dia após a saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica também foram demitidos por se recusarem a politizar as Forças Armadas. A ordem de demissão conjunta em meio de mandato, fato inédito, partiu de Jair Bolsonaro. Comandada pelo novo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, a reunião que selou a saída de Edson Pujol (Exército), Ilques Barbosa Júnior (Marinha) e Antônio Carlos Bermudez (Aeronáutica) teve frases duras e tapas na mesa.

E mais:

Metrópole: Brasil tem 3.668 mortes em 24h, novo recorde

Economia: BC libera pagamento pelo WhatsApp

Internacional: OMS aponta origem animal para vírus na China; EUA e 13 países criticam relatório

Esportes: Bach define Jogos como ‘uma luz no fim do túnel

Na Quarentena: Livro traz biografia de Ruth Escobar