‘Notícia No Seu Tempo’: Concessão de aeroportos rende R$ 2,7 bi; Congonhas tem ágio de 231%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (19/08/22):

A espanhola Aena arrematou o principal bloco do leilão realizado pelo governo para concessão de 15 aeroportos pelo País. Para administrar Congonhas, em SP, e mais dez terminais em MS, MG e PA, a empresa apresentou a única proposta da disputa, de RS 2,45 bilhões, um ágio de 231% em relação ao mínimo de R$ 740,1 milhões. No total, a União arrecadou R$ 2,72 bilhões. O evento foi marcado pela baixa concorrência e pela estreia da XP no setor.

E mais:

Política: STF barra anistia a políticos condenados por improbidade

Metrópole: Sobe para 59 o número de mulheres que denunciam juiz por assédio em SP

Internacional: ONU inicia diálogo para evitar desastre nuclear na Ucrânia

Caderno 2: Maria Rita lança EP ‘Desse Jeito’ firmando-se no samba e estreando como compositora