´Notícia No Seu Tempo´: confiança na economia impulsiona vendas de Natal; atuação de juiz de garantias causa dúvidas no Judiciário e Damares Alves quer acabar com visita íntima a jovens infratores

* Por Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (27), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, destaque para as vendas de Natal. A confiança do consumidor na recuperação da economia se refletiu em bons resultados. Segundo a Associação Comercial, em São Paulo, o varejo registrou os melhores números para o período desde 2010. Os shopping centers de todo o País também viram o comércio natalino retomar o fôlego em 2019, com aumento de 9,5% nas vendas. Em Política, a criação do juiz de garantias, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no pacote anticrime, provoca dúvidas e divergências no Legislativo e no Judiciário. Magistrados e parlamentares discordam sobre se a regra já valerá para casos em andamento ou só para novos processos. E no caderno Metrópole, a entrevista da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Damares Alves descarta candidatura em 2020 e diz que acabará com visita íntima a jovens infratores.

