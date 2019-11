´Notícia No Seu Tempo´: Congresso ameaça e governo libera R$ 2,2 bi em emendas; loja de produtos naturais está por trás de fake news de saúde e games lideram descontos na Black Friday

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (30), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, a decisão do governo de liberar R$ 2,2 bilhões em emendas após ameaças de deputados e senadores. Parlamentares afirmaram que votações, como o Orçamento de 2020, seriam travadas se Planalto não pagasse valores prometidos durante discussão da reforma da Previdência. No caderno Metrópole, destaque para a investigação da ONG Avaaz, em parceria com o Estadão, que indica que uma loja de produtos naturais está por trás de sites de fake news de saúde. E em Economia, dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo que mostram que o setor de games foi o que obteve maior desconto médio nos produtos durante a semana da Black Friday.

