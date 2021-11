‘Notícia No Seu Tempo’: Congresso desafia Supremo e mantém em sigilo nomes do orçamento secreto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (26/11/21):

Em ato conjunto, Câmara e Senado informaram que não vão divulgar os nomes dos parlamentares que direcionaram verbas do orçamento secreto e só fornecerão dados sobre solicitações feitas daqui em diante. A decisão contraria o STF, que há 15 dias determinou que Executivo e Legislativo deem ampla publicidade sobre distribuição das verbas. A cúpula do Congresso argumentou que não há lei que determine o registro formal das emendas. Também é citada “impossibilidade” de registro retroativo.

E mais:

Política: Disputa pela terceira via se afunila após saída de Mandetta

Economia: Por unanimidade, Câmara aprova Auxílio Brasil mais amplo

Metrópole: Garimpeiros em rio na Amazônia falam em tocaia contra a polícia

Internacional: Em meio à 4ª onda, maiores economias da União Europeia ampliam restrições

Esportes: Estádio Centenário passa por ampla reforma, mas mantém fidelidade à história