‘Notícia No Seu Tempo’: Congresso faz ofensiva para investigar pastores no MEC

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (23/03/22):

A existência de um gabinete paralelo formado por pastores sem função pública e com atuação na liberação de verbas do Ministério da Educação (MEC) para prefeituras, revelada pelo Estadão, provocou reações ontem no Congresso e pedidos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Judiciário para investigar o ministro Milton Ribeiro. Uma das ações mira também o presidente Jair Bolsonaro. No fim do dia, deputados e senadores começaram a colher assinaturas para criar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI).

E mais:

Política: Aliado de religiosos foi nomeado gerente de projetos

Internacional: Na Europa, Biden tenta manter unida a aliança ocidental contra a Rússia

Economia: Alta no petróleo reforça caixa do governo em R$ 37,2 bilhões

Metrópole: Ordem do crime organizado faz Cracolândia se espalhar por São Paulo

Caderno 2: Filme norueguês ‘A pior pessoa do mundo” tem duas indicações ao Oscar