‘Notícia No Seu Tempo’: Congresso perdoa R$ 1 bi em dívidas de igrejas, 9 de cada 10 têm sintoma de covid até três meses após infecção e animação ‘A Linha’ ganha o Emmy

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (07), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, projeto aprovado pelo Congresso pode anular dívidas tributárias de igrejas e multas aplicadas pela Receita Federal. O valor do “perdão” seria de quase R$ 1 bilhão. O texto aguarda sanção ou veto de Jair Bolsonaro, que tem na bancada evangélica importante pilar de seu governo. No caderno Metrópole, estudo do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos aponta que nove em cada dez pessoas infectadas pelo novo coronavírus ainda sentem reflexos da contaminação, como fadiga, dores no corpo, perturbação visual e perda de olfato e paladar, até três meses depois. Já em Na Quarentena, curta brasileiro ‘A Linha’, do diretor Ricardo Laganaro, leva o prêmio em categoria especial, por inovação em mídia interativa.