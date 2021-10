‘Notícia No Seu Tempo’: Congresso prevê R$ 3,4 bilhões em emendas ‘cheque em branco’

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (12/10/21):

O Congresso prevê destinar R$ 3,4 bilhões do Orçamento de 2022 para transferências especiais, chamadas de “emendas cheque em branco”. Com esse tipo de emenda, criado em 2019, parlamentares destinam recursos para suas bases eleitorais sem transparência, uma vez que não há detalhamento de como o recurso será aplicado por prefeitos e governadores. Também não há fiscalização pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Especialistas e órgãos de controle, no entanto, veem margem para desvios de dinheiro público.

E mais:

Política: OAB-SP tem pela 1ª vez candidatas à presidência

Economia: ‘Velho Chico’ vira salvação no fornecimento de energia

Metrópole: Tráfico já matou 160 na fronteira com o Paraguai

Internacional: Eleição no Iraque dá poder a clérigo xiita