‘Notícia No Seu Tempo’: Congresso quer auxílio fora do teto e sem corte de gastos

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), falaram ontem num plano para viabilizar uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial sem desrespeitar a lei do teto de gastos e sem cortar outras despesas. Lira acenou com a possibilidade de o Congresso abrir o que chamou de “excepcionalização temporária” do Orçamento.

E mais:

Metrópole: SP diz que Saúde cortou verba para leitos de covid

Política: PSDB tenta filiar Maia e virar frente de oposição

Economia: Para MPT, recusa de vacina pode justificar demissão

Internacional: Impeachment de Trump vai ao Senado dos EUA

Esportes: jogador Cafu diz que times nacionais precisam voltar a ser competitivos

Na Quarentena: IMS mostra fotos, como a de Elke Maravilha, feitas por Madalena Schwartz