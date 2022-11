‘Notícia No Seu Tempo’: Congresso reduz número de siglas e facilita base para Lula

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (07/11/22):

A partir de 1.º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai negociar com um Congresso em processo de contração partidária. O número de legendas na Câmara passou de 30 para 19 nestas eleições, e ainda pode ser menor. Isso porque estão em negociação fusões ou federações partidárias. Como reflexo, o número de siglas com poder real de negociação chegou a níveis de 2006.

E mais:

Economia: Ciro Nogueira critica ‘plano B’ à votação da PEC da Transição

Política: Presidente eleito deve rever nomes para ONU e embaixadas

Internacional: Inflação recorde nos EUA beneficia republicanos em eleição legislativa

Metrópole: COP-27 decide avançar no debate sobre reparação financeira

Esportes: Rayssa Leal vence Super Crown e se torna campeã do mundo aos 14 anos