‘Notícia No Seu Tempo’: Congresso triplica o fundo eleitoral, que vai a R$ 5,7 bilhões

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (16/07/21):

Com uma mudança de última hora nas regras, deputados e senadores elevaram de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões a verba pública destinada ao financiamento das campanhas eleitorais em 2022. Os recursos para o Orçamento do próximo ano representam mais do que o triplo do R$ 1,8 bilhão das eleições de 2018. O valor global aprovado para campanhas eleitorais supera o orçamento previsto este ano para diversos ministérios, como o da Cidadania (R$ 2,9 bilhões).

E mais:

Política: Na CPI, executivo cita coronel em negócio de vacina

Metrópole: Criminalidade e mais armas elevam número de assassinatos

Economia: Preços de carnes e ovos devem superar inflação no ano

Internacional: Haiti prende chefe de segurança de presidente assassinado

Na Quarentena: Criador do Rock in Rio lança megaevento para São Paulo em 2023