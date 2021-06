‘Notícia No Seu Tempo’: Conmebol anuncia Copa América no País; caso pode ir à Justiça

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (01/06/21):

A realização da Copa América no Brasil poderá acabar na Justiça. A transferência da competição para o País foi anunciada na manhã de ontem pela Conmebol, após aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, segundo a entidade sul-americana, anuência do governo federal. Colômbia e Argentina, que deveriam sediar a competição, desistiram do torneio.

E mais:

Política: Presidente da CPI da Covid vê motivos para indiciamentos

Economia: Guedes diz que Bolsonaro não quer reforma administrativa

Metrópole: Serrana comemora sucesso de vacinação em massa

Internacional: China permitirá a casais ter 3 filhos