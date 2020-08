‘Notícia No Seu Tempo’: contágio de covid no País cai pela primeira vez, governo deve estender corte de jornada e salário e festival a céu aberto

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (20), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, dados do centro de controle de epidemias do Imperial College, de Londres, referência internacional no estudo da pandemia, mostram que, pela primeira vez desde abril, o ritmo de transmissão da covid-19 está em desaceleração no Brasil. Em Economia, por meio de decreto, o governo deve ampliar em 60 dias o período para que empresas e empregados firmem contratos para redução proporcional de jornada e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. Já em Na Quarentena, o NaLata Festival Internacional de Arte Urbana reuniu 15 artistas na pintura de murais em 9 prédios e dutos de metrô na região do Largo da Batata. São 3.689m2 de arte e a ideia é que o evento entre no calendário cultural da cidade.