‘Notícia No Seu Tempo’: contra ‘empoçamento’, BC comprará títulos e carteiras, cresce a procura por teleconsulta após covid-19 e ler todos juntos, em Na Quarentena

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (6), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, uma das propostas do governo para combater a crise provocada pela covid-19 é a compra direta, pelo Banco Central, de carteiras de crédito e títulos das empresas. O objetivo é fazer chegar à economia os recursos liberados e evitar o “empoçamento” do dinheiro, permitindo aos empresários o acesso aos estímulos. No caderno Metrópole, a telemedicina, prática médica regulamentada às pressas no País por causa da pandemia de covid-19, registra uma explosão no atendimento nas últimas duas semanas. Em alguns casos, a demanda aumentou sete vezes, segundo levantamento feito pelo Estado com dez empresas que oferecem a modalidade de assistência. Em Na Quarentena, projeto Sacadas Literárias promove o encontro por meio da leitura durante a fase de isolamento.

Ouça abaixo: