‘Notícia No Seu Tempo’: Contra inflação, BC faz maior choque de juros em 20 anos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (08/12/21):

A expectativa para a última reunião do Copom no ano, hoje, é de que a taxa Selic suba 1,5 ponto porcentual, passando de 7,75% para 9,25% ao ano. Em nove meses, o aumento deve somar 7,25 pontos. Ao promover o mais forte choque de juros em quase 20 anos, o objetivo do Banco Central é combater uma inflação alta, persistente e disseminada. Uma mexida tão grande nos juros em prazo tão curto, como tem feito o BC, fica atrás apenas do ciclo iniciado no fim de 2002, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência.

E mais:

Economia: Pelo menos 3,4 milhões de famílias ficam sem Auxílio Brasil

Metrópole: Brasil vai exigir quarentena de 5 dias para visitantes sem vacina

Política: Servidores relatam pressão em extradição de blogueiro

Esportes: Isaquias Queiroz e Rebeca Andrade são eleitos os atletas do ano

Caderno 2: ‘West Side Story’, sob a batuta de Spielberg