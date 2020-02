‘Notícia No Seu Tempo’: Coronavírus derruba bolsas; pode fantasia de índio no carnaval? e PMs do CE se dizem traídos após não cumprimento de acordo.

Por Cadu Cortez

Na edição desta terça-feira (25), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, as Bolsas de Valores de todo o mundo tiveram ontem dia de pânico diante do avanço do coronavírus na Itália, Coreia do Sul e no Irã. Milão registrou a maior queda, de 5,43%. Com o carnaval, o mercado financeiro estava fechado no Brasil, mas papéis de empresas brasileiras negociados em Nova York tiveram forte queda: recibos de ações da Vale fecharam em baixa de 7,53%. Em Metrópole, uma multidão brincou ontem o carnaval no bloco sertanejo Pinga Ni Mim na zona sul de São Paulo. Pelo País, fantasias de índios ou com perucas ‘black power’ reavivaram as polêmicas sobre apropriação cultura. E em Política, parte dos PMs amotinados no Ceará participou de movimento parecido em 2011, informa o enviado a Fortaleza, Bruno Ribeiro. Eles se dizem “traídos” por considerar que acordos firmados na época não foram cumpridos.

Ouça mais em: