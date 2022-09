‘Notícia No Seu Tempo’: Corte no Farmácia Popular afeta de remédio a fralda geriátrica

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (14/09/22):

A redução no orçamento do programa Farmácia Popular para 2023 vai afetar a distribuição de 13 tipos de remédios usados no tratamento de doenças como diabetes, hipertensão arterial e asma, além de produtos como fraldas geriátricas. Especialistas alertam que, além de afetar a saúde de milhões de pessoas, o corte pode pressionar a rede do SUS.

E mais:

Política: Com o PSDB sob ameaça, Garcia ataca Haddad e Tarcísio

Economia: Lei Paulo Gustavo deve ter só R$ 300 mi

Internacional: Caixão de Elizabeth II chega a Londres; rei é saudado em Belfast

Metrópole: Brasil corre para criar imunizante próprio contra a varíola dos macacos

Caderno 2: Aos 91 anos, um gênio escolhe morrer; Jean-Luc Godard optou por morte assistida por sentir ‘cansaço

Especial Mobilidade: Cidades inteligentes avançam com novas soluções de mobilidade